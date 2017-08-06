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Kastamonu’da otomobil çaya uçtu: 3 ölü, 3 yaralı

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkarak çaya uçan otomobilin içindeki 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kastamonuda otomobil çaya uçtu: 3 ölü, 3 yaralı

06 Ağustos 2017 11:51
Kastamonu’da otomobil çaya uçtu: 3 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Çankırı karayolu Beşdeğirmenler mevkisinde Hakan Küçük idaresindeki 38 ZU 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çaya uçtu. Taklalar atan otomobilde sürücü Hakan Küçük ile araçta bulunan babası Reşit Küçük ve anneannesi Nebiye Karavelioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Safiye Karavelioğlu (43), Sakine Küçük (51) ile S.K. (9) ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Can pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybedenler cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, çekiciyle çaydan çıkartılan otomobil otoparka çekildi.

Öte yandan, Çankırı’da uzman çavuşluk yapan ve geçici olarak Silopi’de görevlendirilen Hakan Küçük’ün, sözlenmek üzere Kastamonu’ya geldiği öğrenildi. 

Vedat Yunus İkizoğlu 


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