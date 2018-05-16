Kastamonu'da reklam panoları görenleri şaşırttı

Kastamonu’da İngilizce Öğretmenliği yapan Mustafa Başer, Kastamonu Üniversitesi Kampus girişindeki billboardlara reklam vererek evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşının fotoğraflarının da bulunduğu billboardlardaki evlilik teklifi de İngilizce oldu. İngilizce olarak billboardlar üzerinde verilen evlilik teklifini yazdıran Başer teklifinde “Benimle evlenir misin? Sana mutfakta yardım edeceğime söz veriyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim. Seninle ağlayıp gülmek istiyorum. Sabahleyin senin yüzünü görmek istiyorum. Mutluluğunu ve üzüntünü paylaşmak istiyorum. Seninle yaşlanmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

"Filmlerdeki gibi bir teklif yapmak istedim"

Kastamonu’da ilk kez böyle bir evlilik teklifinin yapıldığını söyleyen İngilizce Öğretmeni Mustafa Başer, kız arkadaşı Ayşenur Dursun’a filmlerdeki gibi bir evlilik teklifi yapmak istediğini ve aklına böyle bir yöntemin geldiğini söyledi. Kendisinin İngilizce Öğretmeni olduğunu söyleyen Mustafa Başer, “Kız arkadaşım Ayşenur Dursun, Kastamonu Üniversitesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi. Birkaç yıldır birlikteyiz. Kız arkadaşım deli dolu çok güzel bir kız ve okulu da bitmek üzere olduğu için evlenme teklif etmeye karar verdim. Farklı bir teklif olsun istedim ve birçok şey düşündüm ama sonunda kız arkadaşımı şaşırtacağını ve mutlu edeceğini düşündüğüm için böyle bir şeye karar verdim” dedi.

"Teklifi görünce yüzükle önünde diz çöktüm"

Önce Billboardlara İngilizce olarak evlenme teklifiyle ilgili yazılar yazdırdığını söyleyen Başer, “Daha sonra bir kız arkadaşımızdan rica ettim ve Ayşenur’u billboardların olduğu bölgeye getirmesini istedim. Arkadaşımız kabul etti. Daha sonra heyecanlı bir şekilde beklemeye başladım. Bir süre sonra billboardların olduğu yere geldiler ve kız arkadaşım aniden billboardlarda kendisini görünce çok şaşırdı. O an ben yüzükle karşısına çıktım ve önünde diz çöküp gözlerine bakarak evlilik teklifinde bulundum. ‘Evet’ dedi ve sarıldık. O kadar mutluydum ki o an bunu kelimelerle anlatmak imkansız. Çünkü kız arkadaşımla o anı yaşamak hayalini kurduğum tek şeydi. Onu çok seviyorum, ne yapsam az kalırdı zaten” diye konuştu.

"Böyle bir şey yapacağını kesinlikle beklemiyordum"

Erkek arkadaşı İngilizce Öğretmeni Mustafa Başer’in billboardlara reklam vererek yaptığı evlenme teklifini kabul eden Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Ayşenur Dursun ise, erkek arkadaşının yaptığı sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını kaydetti. Böyle bir evlenme teklifi beklemediğini söyleyen Ayşenur Dursun, “Evlenme teklifi yaptığı gün arkadaşım beni aradı ve geziye gidelim dedi. Benim haberim yoktu. Arkadaşım bu bahaneyle beni billboardların önüne getirip durdurdu. Burada erkek arkadaşım Mustafa’yı gördüm ve çok şaşırdım. Çünkü kendisini beklemiyordum. Erkek arkadaşım Mustafa, billboardları göstererek durumu anlattı ve bana evlenme teklifinde bulundu. Ben, erkek arkadaşımın bugün böyle bir şey yapacağını kesinlikle beklemiyordum. En azından bu evlenme teklifini yılsonu olabileceğini düşünüyordum. Bende evlenme teklifini kabul ettim ve birbirimize sarıldık. Uzun zamandır birlikteydik ve birbirimizi seviyorduk. Güzel bir başlangıç için adım atmış olduk. Gerisi de zamanla gelişecek inşallah” ifadelerini kullandı.

"Hoşuma gitti, tabii ki çok şaşırdım ve çokta mutlu oldum"

Erkek arkadaşı İngilizce Öğretmeni Mustafa ile 5 yıldır birlikte olduğunu anlatan Dursun, “Çok mutluyuz. Güzel gidiyor her şey. Kendisi öğretmen olduğu için teklifini de İngilizce olarak yaptı. Benim içinde güzel oldu. İngilizceyi billboardlara herkes görüp anlayamayacak bir şeydi ama ilgi ve dikkat çekiciydi. Benim de hoşuma gitti, tabii ki çok şaşırdım ve çokta mutlu oldum. Güzel ve değişim bir anı oldu ikimiz için de, şaşırtıcı bir evlenme teklifi oldu” şeklinde konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu

