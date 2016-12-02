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Kastamonu’da üç katlı ahşap bina tamamen yandı

Kastamonu’da çıkan yangında üç katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


02 Aralık 2016 16:35

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İkizören köyünde İsmail Hızlı’ya ait üç katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangının bacadan çıkan kıvılcımlardan başladığı iddia edildi. Eşi ile birlikte yaşayan İsmail Hızlı, yangını fark etmesi sonrası itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki evrelere sıçramaması için uzun uğraşlar veren itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alamadı. Yangında üç katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

İlhan Yazan
KASTAMONU 

Etiketler: ahşap, kastamonu


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