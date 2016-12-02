Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İkizören köyünde İsmail Hızlı’ya ait üç katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangının bacadan çıkan kıvılcımlardan başladığı iddia edildi. Eşi ile birlikte yaşayan İsmail Hızlı, yangını fark etmesi sonrası itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki evrelere sıçramaması için uzun uğraşlar veren itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alamadı. Yangında üç katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlhan Yazan

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