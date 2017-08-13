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Kastamonu'da yolcu otobüsünde yangın

İstanbul’dan Kastamonu’nun Abana ilçesine giden yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, 49 yolcu başka bir otobüsle Abana ilçesine gönderildi.

Kastamonuda yolcu otobüsünde yangın

13 Ağustos 2017 13:08
Yolcu otobüsünde yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan 49 yolcuyu alan Ahmet Çiftçi yönetimindeki 39 ET 002 plakalı otobüs, Kastamonu'da Taşıko Kavşağı'na geldiği esnada motor kısmından bir anda alev aldı. Otobüsten dumanların çıktığını fark eden şoför Ahmet Çiftçi, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları hızlı bir şekilde tahliye etti. Otobüs şoförü ve muavinin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede yangın mahalline gelerek alev topuna dönen araca müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi. 49 yolcu ise başka bir otobüsle Abana ilçesine gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: kastamonu, yangın, yolcu otobüsü


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