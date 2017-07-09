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Katar, abluka uygulayan ülkelere dava açacak

Katarlı başsavcı, Doha’nın abluka uygulayan ülkelere dava açacağını söyledi.

Katar, abluka uygulayan ülkelere dava açacak

09 Temmuz 2017 15:52

Bazı Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından başlayan Katar krizi devam ediyor. Katar Başsavcısı Ali Bin Fettais el Marri yaptığı açıklamada, Doha yönetiminin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından uygulanan abluka nedeniyle ortaya çıkan zarar için yasal yollara başvuracağını söyledi. Diplomatik ilişkileri kesen ülkelerden tazminat alınabilmesi için bir komite oluşturulduğunu ifade eden Marri, komitenin tazminat noktasında yerel ve uluslararası mekanizmaların kullanılacağını dile getirdi.

Komitede Katar Başsavcısının yanı sıra adalet ve dışişleri bakanları da yer alıyor. Komitenin, Katar karşıtı önlemlerden etkilenen tüm davaları kabul etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz ay 4 Arap ülkesi terörü destekledikleri gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Söz konusu ülkeler 22 Haziran’da Doha merkezli Al Jazeera’nın de kapatılmasını içeren 13 maddelik bir talep listesi göndermişti. Terörü desteklemediklerini savunan Katar ise, “gerçek dışı” olarak tanımladığı talepler listesini reddetmişti. 

Etiketler: Katar


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