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Katar çöllerinde safari heyecanı

Arap ülkeleri tarafından ambargo uygulanan Katar’da dört mevsim güneş ve denizin keyfini sürmek isteyen tatilcilerin en büyük zevki ise Katar çöllerinde safari yapmak.

Katar çöllerinde safari heyecanı

19 Ocak 2018 11:24
Katar çöllerinde safari heyecanı - Tıkla İzle

Ortadoğu’nun incisi olarak bilinen, deniz ve güneşin dört mevsim eksik olmadığı Katar’da turizm önde gelen sektörler arasında. Özellikle Avrupalı turistlerin ilgi odağı olan Katar’da 80 ülkeye vize muafiyeti uygulanıyor. Ulusal, ekonomik ve toplumsal kalkınma stratejisinde öncelikli olarak turizm sektörünü ilerletmeye odaklanan Katar’da turistlerin ilgi odaklarından birisi de çölde safari yapmak. Otellerinden alınan turistler, çöllerdeki kum yamaçlarında arazi araçları ile adrenalin aktivitesi yaşıyor.

Uçsuz bucaksız çöllerde profesyonel sürücüler eşliğinde lüks arazi araçları ile kum tepelerinden kayan turistler hem farklı bir heyecan yaşıyor hem de çölün denizin birleştiği noktada manzaranın keyfini çıkartıyor. Turistlerin yanı sıra Katarlı Araplar da kum tepelerinden oluşan çöllerde lüks arazi araçları ile bu keyfi yaşıyor.
Katar’da suv araçlarla kum safarisinin organizatörü, Türk misafirlere geldikleri için teşekkürlerini ileterek, "Safarinin yapıldığı kum vadisinde cuma ve cumartesi günleri çok kalabalık oluyor. Çok sayıda araç safariye katılıyor" şeklinde konuştu. 

Organizatör, ayrıca bölgede çadır kampının da bulunduğunu sözlerine ekledi.  

Derya Yetim
 

Etiketler: Katar, safari

 

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