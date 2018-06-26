Katarakt ameliyatı olan hastalar daha uzun yaşıyor

Yapılan araştırmaların aynı sağlık durumunda katarakt rahatsızlığı bulunup ameliyat olan hastaların, ameliyat olmayan diğer hastalara göre daha uzun yaşadığını ortaya koyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bir buçuk milyon insan üzerinde yapılan araştırma sonucu elde edilen istatistiğe göre, katarakt ameliyatı olan hastaların yaşam kalitesinin artması nedeniyle bu sonuca ulaşıldı" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, katarakt ameliyatlarının dünyada en çok yapılan göz operasyonu olduğunu ve Türkiye'de yılda 400 bin katarakt operasyonu gerçekleştirildiğini belirterek, "Almanya'da yaşlı nüfus daha çok olduğu için bu rakam bir milyonu buluyor. Ülkemizde de önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakam yükselecek" dedi.

Yapılan araştırmaların aynı sağlık durumunda katarakt rahatsızlığı bulunup ameliyat olan hastaların, ameliyat olmayan diğer hastalara göre daha uzun yaşadığını ortaya koyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Bir buçuk milyon insan üzerinde yapılan araştırma sonucu elde edilen istatistiğe göre, katarakt ameliyatı olan hastaların yaşam kalitesinin artması nedeniyle bu sonuca ulaşıldı” ifadesini kullandı.

"Ölüm oranı yüzde 30 daha düşük"

Özellikle 65 yaşından sonra görülmeye başlanan kataraktın yaşam kalitesini etkilediğini belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Aynı yaşta, benzer sağlık durumuna sahip hastalar arasında yapılan istatistiğe göre katarakt ameliyatı olan hastaların ölüm oranının, ameliyat olmayanlara göre yüzde 30 daha düşük olduğu görülüyor. Bunun en önemli nedeni, hastanın ameliyat sonrası görmeye başlamasıyla yaşam kalitesinin artmasıdır. Katarakt ameliyat olan kişilerde buna bağlı olarak ev kazalarının azalması, ilaçların eksiksiz ve daha doğru kullanılması, sokaktaki günlük aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi ve sosyal ortamlara girilebilmesi gibi gelişmeler de yaşanıyor. Kişiler, katarakt ameliyatı olduktan sonra daha aktif bir yaşam sürerek, tek başlarına kendi işlerini daha rahat görebiliyorlar" dedi.

"Yaşam kalitesi artırılıyor”

Katarakt operasyonunda, gelişen femto saniye lazer teknolojisiyle birlikte başarı ve memnuniyet oranının arttığına dikkat çeken Kaşkaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık insanlar bu nedenle, daha rahat operasyon kararı alıyorlar. Kataraktta, göz içindeki saydamlığını kaybeden merceğin alınması ve yerine yenisinin konulması söz konusudur. Bugün, katarakt ameliyatında, kişinin ameliyat öncesinde mevcut olan uzağı, yakını görememe ve diğer göz kusurları da tedavi ediliyor. Yaşam kalitesi artırılıyor. Göz doktorları, tüm göz hastalıklarını birden tedavi edemez. Mutlaka uzmanlaşmak gerekir. Katarakt ameliyatı ayrı, retina ise ayrı uzmanlık gerektirir. Bu nedenle hastaların, ciddi bir rahatsızlıkları varsa iyi bir araştırmayla konunun uzmanına muayene olmasını öneriyorum."



