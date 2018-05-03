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Katil zanlısı holding patronunun kaçma anı kamerada

Ankara’da öldürülen işadamı Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Katil zanlısı holding patronunun kaçma anı kamerada

03 Mayıs 2018 19:49
Katil zanlısı holding patronunun kaçma anı kamerada - Tıkla İzle

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Ankara’da öldürülen iş adamı Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun, kaçış görüntülerine ulaştı. Polis ekipleri Kadooğlu’nun İstanbul’daki evine sabah 06.00’da baskın yaptığında Kadooğlu’nun izini kaybettirdiği ortaya çıktı. Kadooğlu’nun saat 21.00 sıralarında giriş yaptığı evinden saat 23.49’da elinde çantayla çıkış yaptığı anlara kameralara yansıdı.

Seyid Fatih Poyraz 

 

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