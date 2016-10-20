Manisa Alaşehir'de yaşayan 3,5 yaşındaki Irmak, 14 Ekim'de kayboldu. Herkesin birbirini tanıdığı ve küçük bir yerleşim yeri olan köyde Irmak'ın uzun süre bulunamaması şüphe uyandırmaya başlamıştı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ise, iddialar yine Hurdacı Himmet Aktürk'ün üzerineydi. Ancak kendisi ısrarla bu suçu kabul etmediğini dile getirdi. Baskılara ve ısrarlı sorulara dayanamayan Himmet Aktürk yayın arasında Müge Anlı'ya Irmak'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi ve cinayeti işlediğini kabul etti.