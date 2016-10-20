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Katili Müge Anlı'ya itiraf etti

3,5 yaşındaki Irmak günlerdir aranıyordu, acı itiraf yayın arasında Müge Anlı’ya yapıldı.Minik Irmak cinayete kurban gitmiş.

Katili Müge Anlıya itiraf etti

20 Ekim 2016 16:50

Manisa Alaşehir'de yaşayan 3,5 yaşındaki Irmak, 14 Ekim'de kayboldu. Herkesin birbirini tanıdığı ve küçük bir yerleşim yeri olan köyde Irmak'ın uzun süre bulunamaması şüphe uyandırmaya başlamıştı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında  ise, iddialar yine Hurdacı Himmet Aktürk'ün üzerineydi. Ancak kendisi ısrarla bu suçu kabul etmediğini dile getirdi. Baskılara ve ısrarlı sorulara dayanamayan Himmet Aktürk yayın arasında Müge Anlı'ya Irmak'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi ve cinayeti işlediğini kabul etti.

Etiketler: müge anlı cinayet


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