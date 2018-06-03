Diğer
Kategoriler

Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

03 Haziran 2018 16:54
Katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye Viranşehir - Ceylanpınar karayolunun 5’inci kilometresinde Abdullah G. yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Abdulgani Ö. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan Abdullah, Muhammed Eymen, Halime G. ve Abdulgani Ö. olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Ağır yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada hayatını kaybedenlerin Ceylanpınar nüfusuna kayıtlı oldukları ve aynı ilçede ikamet ettikleri tespit edildi. 4 kişinin cenazesi Ceylanpınar’a getirilerek ilçe belediyesine ait aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildiler.
Siber Kuş  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç