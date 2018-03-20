Diğer
Kategoriler

Katliam yaptı, 21 yıl sonra Adana polisi yakaladı

Şanlıurfa'da 21 yıl önce köy korucusu olarak görev yaparken 4 kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü, Adana polisinin yaptığı çalışma sonucu çay içerken yakalandı.

Katliam yaptı, 21 yıl sonra Adana polisi yakaladı

20 Mart 2018 09:14

Edinilen bilgiye göre, 4 Şubat 1997'de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şekerli Mahallesi'nde köy koruculuğu yapan Mahmut Manul (63), uzun namlulu silahla 4 kişiyi öldürüp kaçtı. Manul bu olaydan sonra bir türlü bulunamadı. Manul'un gıyabında yargılanmasına da başlanarak "tasarlayarak ve taammüden öldürme" suçlarından 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Yıldız, özel ekip kurdurdu 

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğine yüksek hapis cezası alan ve uzun yıllardır kaçan şahısların yakalanması için özel ekip kurulması ve tek tek yakalanması talimatı verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen aranan şahıs dedektifleri yüksek hapis cezası alan hükümlüleri tek tek çıkardı. Polis bu arada 1997 yılında Şanlıurfa'da 4 kişiyi öldüren hükümlünün Adana'ya gelip gittiğini tespit etti.

Tarım işçisi çalıştırıyordu 

Polis yaptığı çalışmada hükümlünün elci olup tarlalara tarım işçisi götürerek geçimini sağladığını bunu da Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptığını belirledi. Polis bu tespit üzerine 3 ay boyunca hükümlüyü adım adım takip ederek onu yakalamak için en doğru zamanı kollamaya başladı. Bir süre sonra operasyon yapmaya karar veren polis, tarım işçileri mola verdiği sırada çay içerlerken Mahmut Manul'u yakaladı.

"Bir daha Adana'ya gelmeyeceğim" 

Çay içerken koluna girip "polis" diyen polis memuruna, "Benim 2 yıl hapis cezam var yatar çıkarım ne olacak. Ama bir daha Adana'ya gelmem, beni nereden buldunuz" dediği öğrenildi. 

Emniyete getirilerek işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.  

Fatih Keçe

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç