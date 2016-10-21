Diğer
Kategoriler

Kato Dağı’nda büyük operasyon

Hakkari’nin Kato Dağı’nda PKK’lılara yönelik büyük bir operasyon başlatıldığı belirtildi.

Kato Dağında büyük operasyon

21 Ekim 2016 15:09

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Uzundere beldesi ve Kavuşak köyü kırsalında operasyonlar devam ederken, ikinci büyük operasyonun ise Kato Dağı çevresine yönelik yapıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bordo berelilerin de aralarında bulunduğu binlerce asker Kato Dağı’na doğru hareket etti. Operasyonun Kato Dağı çevresinde bulunan Maronıs ve Kaval bölgelerine kadar genişletildiği öğrenildi.

Sıcak bir çatışmanın yaşanıp yaşanmadığı hakkında net bir bilgi alınmazken, güvenlik güçlerinin Kato Dağı etrafını tamamen abluka altına aldığı bildirildi.
 

Etiketler: Kato Dağı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!