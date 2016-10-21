Hakkari’nin Çukurca ilçesi Uzundere beldesi ve Kavuşak köyü kırsalında operasyonlar devam ederken, ikinci büyük operasyonun ise Kato Dağı çevresine yönelik yapıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bordo berelilerin de aralarında bulunduğu binlerce asker Kato Dağı’na doğru hareket etti. Operasyonun Kato Dağı çevresinde bulunan Maronıs ve Kaval bölgelerine kadar genişletildiği öğrenildi.

Sıcak bir çatışmanın yaşanıp yaşanmadığı hakkında net bir bilgi alınmazken, güvenlik güçlerinin Kato Dağı etrafını tamamen abluka altına aldığı bildirildi.

