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KAÜ festivalinde Aleyna Tilki rüzgarı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi bahar şenliklerinde sahne alan Aleyna Tilki, geceye damga vurdu.

KAÜ festivalinde Aleyna Tilki rüzgarı

04 Mayıs 2018 09:24

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin (KAÜ) bahar şenlikleri dün Lefkoşa Yiğitler Burcu Parkı’nda gerçekleşti. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı ve stantlarda satışların yapıldığı şenliklere damgasını Aleyna Tilki konseri vurdu. Türk pop müziğinin gözde ve yükselen ismi Aleyna Tilki, konsere akın eden hayranlarına ve KAÜ öğrencilerine harika bir gece yaşattı. En beğenilen şarkılarını sevenleri ve KAÜ öğrencileri için seslendiren sanatçının sahne performansı büyük beğeni topladı.

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi yaptığı açıklamada; konser biletlerinden elde edilen gelirin, Kıbrıs Çocuk Vakfı aracılığıyla çocukların yararına kullanılacağını hatırlatarak, şenliklere katılan ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.  

Etiketler: aleyna tilki, festival, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, konser

 

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