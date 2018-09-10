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KAÜ Hukuk Fakültesi YÖDAK’tan onay aldı

KAÜ Hukuk Fakültesi YÖDAK’tan onay aldı
KAÜ Hukuk Fakültesi YÖDAK’tan onay aldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Hukuk Fakültesi Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onay aldı. Hukuk bölümü eğitim dili İngilizce olup, 2018-2019 Akademik yılı Güz döneminden itibaren ilk öğrencilerini almaya başlıyor.

Prof. Dr. Uğur Özgöker “Adalet duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz”

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, ‘‘Lefkoşa Mahkemeler binasının çok yakınında olan üniversitemizde adalet duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz. KAÜ’nün uygulamalı eğitim imkanıyla Hukuk Fakültesi’ndeki öğrencilerimiz Arabahmet Derslik binamızdaki sanal mahkemede duruşma ortamını yaşayacak. Uluslararası öğrenci profili, özgür ifade ortamı ile KAÜ, Hukuk kaynakları açısından zengin bir kütüphaneye sahiptir.’’ dedi.

“Eğitimlerine dünya kampüslerinde devam etme imkanı”

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Dr. Kemal Erol ise KAÜ Hukuk Fakültesi’nde öğrenime başlayacak yeni öğrencilerin Anglo Sakson ve Kıta Avrupası hukuk sistemlerinin her ikisini de yakından görme ve öğrenme fırsatı yanında dönemsel olarak eğitimlerine KAÜ dünya kampüsleri İngiltere, Hong Kong, Sri Lanka, Moldova ve ABD kampüslerinde devam etme hakkı da kazanacağını belirtti.

YÖDAK onaylı İngilizce Hukuk bölümünün yanında YÖK ve/veya YÖDAK onaylı 25 bölümde yükseköğretime başlamak isteyen aday öğrencilerin bölümler, burslar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgiye KAÜ Lefkoşa Arabahmet Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat danışarak, www.auc.edu.tr web sayfasından inceleyerek, info@auc.edu.tr elektronik posta adresine mesaj göndererek ve 03922289233 telefon numarasından arayarak ulaşılabileceği kaydedildi.

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