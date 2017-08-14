Kavgayı ayırmak isteyen polise kemerle saldırdı

Olay, saat 21.00 sıralarında Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet ve alkollü olduğu iddia edilen iki grup cadde üzerinde kavga etmeye başladı, kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen yunus polisleri, kavgayı ayırmak için müdahale ederken, kavgaya karışan şahıslar, İ.Ç.U adlı polise saldırdı. Belinden çıkardığı kemerle yunus polisine vuran şahıs, daha sonra kaçmak istedi. Başına aldığı darbeyle olduğu yere yığılan polise ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Kısa sürede gelen çok sayıda polis ekipleri kaçan şahısların peşine düştü. Şahıslardan biri kaçtığı sırada önüne çıkan trafik polisine vurarak uzaklaştı. Yaralı polis olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sonrası kaçan şüpheliler Muhammet N., Ömürcan K., Osman Furkan Y. ve Taha İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Aydemir Kadıoğlu

