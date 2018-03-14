Diğer
Kategoriler

Kaya mezarlarından çıkanlar şok etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir arazide villa yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan kaya mezarları açıldı. Heyecanla açılan kaya mezarı arkeologları hüsrana uğrattı. Mezarın içerisinden parçalanmış bir seramik kase ve insan kemikleri çıktı.

Kaya mezarlarından çıkanlar şok etti

14 Mart 2018 11:41

Bitez Mahallesi'nde bir arazide villa yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları sırasında, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen kaya mezarları ortaya çıktı. Yetkililer tarafından inşaat çalışması durdurularak, bölgede kazı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda arkeologlar heyecanla bölgede bulunan mezarı kazdı. Kaya mezarına ulaşan arkeologlar gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Mezarın içinden M.Ö. 1. yüzyıl Helenistik döneme ait olduğu düşünülen parçalanmış bir seramik kase ve insan kemikleri çıktı.
Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri insan kemiklerini ve seramik kase parçalarını Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderdi. Villaların yapılacağı bölgede ise inşaat çalışmalarını durdurma kararı devam ediyor. Lüks villaların yapımını anıtlar kurulundan gelecek kararın belirleyeceği öğrenildi.

Eren Ayhan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç