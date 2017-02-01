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Kaya, 'Parke döşerken zemine dikkat'

Zemin dekorasyonunda sık kullanılan parkenin, yüksek maliyetli ve tamiratının kolay olmaması nedeniyle vatandaşın satın alma sürecinde zaman zaman problem yaşadığı belirtildi. Hüni Parke Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kaya, parke döşerken zemine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaya, Parke döşerken zemine dikkat

01 Şubat 2017 15:10

Hüni Parke Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kaya, zemin dekorasyonunda parke kullanmanın vazgeçilmezliğinin sürdüğünü belirtti. Parkenin, yüksek maliyetli ve tamiratının kolay olmaması nedeniyle vatandaşın satın alma sürecinde yanıltıldığını söyleyen Kaya, “Hem estetik, hem de teknik açıdan ahşabın yarattığı sıcaklığı hissetmek isteyenler parkeden vazgeçemiyorlar. Hatta bu nedenle seramik firmaları ahşap desenli ürünleri piyasaya sunmak zorunda kaldılar. Piyasada pek çok parke firması ve pek çok ürün markası var. Parke uzun yıllar kullanılacağından, yüksek maliyetli bir ürün olduğundan ve tamiratı kolay olmadığından insanlar firma seçerken zorlanıyor. Hele son zamanlarda görülen benzer ürünlerdeki geniş fiyat yelpazesi çok kafa karıştırıyor” dedi.

Parkenin döşeneceği zeminin uygun bir şekilde hazırlanması ve kullanıcıların iyi eğitilerek mekanda yaşarken gerekli şartları yerine getirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kaya, “Gerek masif veya lamine parke, gerekse laminat seçimi doğru yapılmazsa, daha sonra ortaya çıkabilecek sıkıntıları telafi etmek için çok büyük masraflara girişmek gerekebilir. Bu nedenle iyi ve tecrübeli bir mimarla çalışmak kadar; güvenilir ve konusunda uzman bir parke firması ile işbirliği yapmak da çok gereklidir. Bu arada kullanıcıların kişisel tercihleri de dikkate alınmalıdır. Ahşabın doğal dokusunu hissetmek isteyenler için fırçalı yüzeyler; parlak ve matlık tercihine göre cila veya yağ uygulamalı ürünler; dekorasyona ve bütçeye bağlı olarak dar veya geniş ürünler tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

“Parke döşerken zemine dikkat”
Her mekana parke yapılabileceğini fakat doğru malzemenin seçilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Kaya şunları kaydetti: “Konutunuza mı, bir ofise mi veya üzerinde çok hareket olan, halka açık bir mekana mı parke seçeceksiniz? Bunların hepsine parke yapılabilir, yeter ki doğru bir malzeme ve o malzeme üzerindeki üst bitiş işlemi uygun seçilsin. Hüni Parke olarak tüm ihtiyaçlara ve şartlara bağlı gerekecek her çeşit ürünün satışını yapıyor, hatta stokta bulunduruyoruz. O nedenle, müşterilerimize ön yargısız, ihtiyaçlarına en uygun malzemeyi sunabilme esnekliğine sahibiz. Laminatlar uluslararası standartlara ve dayanıklılık derecelerine göre sınıflandırılmıştır. Konutlar ve yatak odaları için 21. veya 23. sınıf yeterli olurken (AC1, AC2); ofisler ve işyerleri için 31. 32. hatta 34. sınıf laminatlar (AC3,AC4 ve AC5) tavsiye edilmektedir. Seçim kıstasları için sadece dayanıklılık direnci değil, parkenin taşıyıcı tabakasının özellikleri, kilit kalitesi, üretici firmaların performansı gibi özellikler de değerlendirilmelidir.

Parke döşenecek mekanın zemininin önceden, parkeye uygun şekilde ve iyi hazırlanması çok önemlidir. Uzun yıllar yer döşemesinin iyi bir performans gösterebilmesi için birinci şart budur. O nedenle birlikte çalışmayı tercih edeceğiniz parke firmasının uygulama konusunda da tecrübesinin olması bu açıdan çok önemlidir. Örneğin parkenin yapıştırılarak uygulanacağı zeminler ile yerden ısıtma sisteminin bulunduğu mekanların şapları standartlardan taviz vermeden hazırlanmalıdır. Yerden ısıtma sistemi bulunan mekânlara döşenecek parkenin seçimi kadar, zeminin hazırlanması için uygulanması gereken prosedürler de çok önemlidir. Biz yerden ısıtması olan mekanlar için lamine parkeyi önerirken; wenge, akçaağaç gibi genleşme katsayısı yüksek ağaçları riskli görerek kesinlikle uygulamıyoruz. Gerekirse siparişi kabul etmiyoruz. Sözün özü, biz parke almak isteyenlere; güvenilir, tecrübeli, bol çeşit ve stokla çalışan bir partner seçmelerini tavsiye ediyoruz”. 

Etiketler: Hüni Parke Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kaya, parke


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