Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » Kayalıklara sıkışan keçiyi doğa sporcusu kurtardı

Kayalıklara sıkışan keçiyi doğa sporcusu kurtardı

Muğla’nın Fethiye İlçesi yakınlarındaki Babadağ’da kayalıklara sıkışmış bir keçiyi doğa sporları yapan vatandaş kurtardı.

Kayalıklara sıkışan keçiyi doğa sporcusu kurtardı

23 Ocak 2017 19:57
Kayalıklara sıkışan keçiyi doğa sporcusu kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Babadağ sırtlarından Fethiye Kelebekler vadisine doğru yürüyüş yapmakta olan doğa sporcusu Orhan Şentürk, yürüyüş sırasında keçi sesi duyunca sesin geldiği kayalıklarda iki kayanın arasına sıkışarak mahsur kalmış bir keçi ile karşılaştı. Kıvrımlı boynuzu bulunan iki kaya arasındaki küçük bir çalağa sıkışan keçi Orhan Şentürk tarafından böyle kurtarıldı.

Yaralı ve bitkin vaziyette kurtarılan talihsiz keçiyi bir süre sırtında taşıyan Orhan Şentürk, telefonların çekmediği bölgeden 112 Acil Servise arayarak yardım istedi. Görüşmeler sırasında telefonun bataryası biten şahıs, keçiyi sırtında Hisarönü Mahallesi’ne getirip veterinere baktırdı. Bakımı yapılan keçi tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.
Metni Kopyala 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!