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Kaybolan kadın samanlıkta bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolan kadın, evinin yakınındaki samanlıkta bulundu.

Kaybolan kadın samanlıkta bulundu

22 Ocak 2018 14:05

Edinilen bilgiye göre olay, Kartepe ilçesi Nusretiye Mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen N.Y. isimli kadının yakınları kayıp olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekibi ve köpekli arama timi, AKUT ve vatandaşlar katıldı. Beş saat süren aramalar sonucunda kayıp N.Y. evinin yakınında bir samanlıkta bulundu. 

Samanlar içine saklanmış ve yarı baygın halde bulunan N.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. 

Cihan Atik
 

Etiketler: samanlık

 

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