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Kaybolan kız ağacın altında uyurken bulundu

Bursa'da öğlen saatlerinde kaybolan 3.5 yaşındaki küçük kız arama kurtarma ekipleri tarafından bir ağacın altında uyurken bulundu.

Kaybolan kız ağacın altında uyurken bulundu

18 Haziran 2018 01:15

Olay Bursa'nın Keles İlçesi Düvenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde 5 yaşındaki abisi ile gezmeye çıkan 3.5 yaşındaki Meyra Abi, isimli kız çocuğu kayboldu. Saatler sonra abisi tek başına eve döndü. Küçük Meyra'dan haber alamayan ailesi Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD, JAK, ANDA, arama kurtarma ekipleri ve köylüler küçük Meyra'yı bulmak için seferber oldu. Gece saatlerine kadar süren arama çalışmaları sonucunda ekipler küçük kızın ayakkabısına ulaştı. Ayakkabıların bulunduğu bölgeye yoğunlaşan ekipler Meyra'yı bir ağacın altında uyurken buldu. Küçük Meyra sağlık kontrolü için ilçede bulunan hastaneye kaldırıldı.  

 

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