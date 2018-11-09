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Kayınbaba gelinini dövmek istedi ortalık karıştı: 4 yaralı

Kayınbaba gelinini dövmek istedi ortalık karıştı: 4 yaralı
Kayınbaba gelinini dövmek istedi ortalık karıştı: 4 yaralı

Adana’da gelini darp eden kayınbaba ile kadının babası arasında çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kayınbaba gelinini dövmek istedi ortalık karıştı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi 40031 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, alkollü olduğu öne sürülen kayınbabası tarafından darp edilmeye başladı. Bunun üzerine kadının babası ile kayınbabası kavga etmeye başladı. Kavgada Abdulkadir A., Umut A., Barış A. ve ismi öğrenilemeyen dünürü yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Abdulkadir A.'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Süleyman Cenk İdaye
 

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