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Kayınpederini öldüren kadının davası karara kaldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendisine sahip olmaya çalıştığı iddiasıyla kayınpederini öldüren kadının yargılanması karara kaldı.

Kayınpederini öldüren kadının davası karara kaldı

30 Kasım 2016 09:54
Kayınpederini öldüren kadının davası karara kaldı - Tıkla İzle

Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen olayda Meryem B. (24), kendisine sahip olmaya çalıştığı iddiasıyla aynı evde yaşayan kayınpederi Çetin B.’yi (58) 11 bıçak darbesiyle öldürdü. Hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen genç kadının yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

“Bana sahip olmaya çalışıyordu”

Önceki ifadesini tekrarlayan Meryem B., “Olay günü kahvaltı ettik. Kayınpederim kahveye, eşim S.B. saat 15.00’te işe gitti. Akşam üzerine evde kimse olmadığı sırada banyoya girdim. Elektrik kesildi. Elbiselerimi giyerek çıktım. İçeriden tıkırtılar geliyordu. Kim var diye seslendim. Ses gelmedi. Birisi saçlarımdan tutarak beni sürükleyen kayınpederimdi. Küfrederek bana sahip olmaya çalışıyordu. Elinden kurtularak, salona geçtim. Peşimden geldi. Yine saçlarımdan tutarak beni mutfağa sürükledi. Üzerime abandı. Kendimi kurtardım. Karanlıkta elime geçirdiğim bıçağı rast gele salladım. Şoka girdim. Kendimi evden dışarıya attım. Bağırdım ve kimse çıkmadı. Yeniden içeriye girdim. Eşimi aradım. Daha önce de 155 imdat polisi kayınpederim beni rahatsız ediyor diye aramıştım” dedi.
Mahkeme heyeti şahitlerin ifadelerini dinledikten sonra müşteki avukatı gelmediği için davayı karara bağlamak üzere önümüzdeki haftaya erteledi. 

Ahmet Faruk Çabuk
BURSA


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