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Kayınvalidesini bıçaklayan damat yakalandı

Adana'da darp ettiği eşini evine götüren kayınvalidesine kızarak, onu sırtından bıçaklayan damat yakalandı.

Kayınvalidesini bıçaklayan damat yakalandı

08 Ağustos 2017 10:05

Edinilen bilgiye göre, olay, 4 Ağustos günü Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi 4018 Sokak’ta bulunan 18 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, kızının, damadı Ali Ö. tarafından sürekli darp edildiğini öğrenen Resmiye Hizavcılar, kızını alarak kendi evine götürdü. Eşinin babasının evine döndüğünü duyan öfkeli koca, elinde bıçakla Resmiye Hizavcılar’ın evine gitti.

Evde, kayınvalide ve damat tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Ali Ö. kayınvalidesinin sırtını 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Resmiye Hizavcılar ambulansla Numene Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hizavcılar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis damat Ali Ö.’yü yakaladı.
Emniyete götürülen zanlının eşini kayınvalidesi eve götürünce sinirlenerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Fatih Keçe 


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