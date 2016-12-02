Babasını 4 yıl önce kaybeden ve kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenen 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin'in, kayıp olduğu bilgisini oturduğu Yeşiloba Mahallesi’nde askeri yetkililer tarafından alan anne Elife Keskin gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun fotoğrafını elinden düşürmeyen anne, “Selvi boylu oğlumu bana getirin. O benim tek oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

“İki dakika sonra görüşürüz”

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında canından çok sevdiği oğlunu yine astsubay olan Gökçe Keskin ile evlendirdiğini anlatan Elife Keskin, “Kayıp olmadan 2 saat önce kendisiyle telefonla görüştüm. Birbirimizin hal hatırını sorduk. Bana çok iyi olduğunu söyledi. Hatta iki dakika sonra tekrar arayacağım dedi bir daha aramadı. Ondan sonra kayıp olduğunu öğrendik” diye konuştu.

“Sesini duyup teselli oluyordum”

Evlerine gelen yakınları tarafından teselli edilmeye çalışan 1’i kız 2 çocuk annesi Elife Keskin, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan oğlumu bana geri getirmelerini istiyorum. O benim selvi boylumdu. Ben onsuz yaşayamam. Vatan için çalıştığı için kendisiyle fazla yüz yüze görüşemiyorduk. Telefonda sesini duyup teselli oluyordum. Gözümün nurunu teröristlerin elinde bırakmayın” şeklinde konuştu.

Fatih Keçe



