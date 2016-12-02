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Kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olana para ödülü verilecek

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 339 gün önce kaybolan iki çocuğun bulunmasına yardımcı olana para ödülü verilecek.

Kayıp çocukların bulunmasına yardımcı olana para ödülü verilecek

02 Aralık 2016 14:46

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un aileleri çocuklarının bulunmasına yardımcı olana 100 bin TL para ödülü vereceklerini uzun bir süre önce ilan etmişti. 339 gündür çocuklarından haber alamayan ailelerden Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşcı, para ödülünün geçerliliğini koruduğunu söyledi. Yaklaşık bir yıldır oğlunun hasreti ile perişan olduklarını ifade eden baba Taşçı, olayı duyan gören bilen birileri varsa kendilerine Allah rızası için yardımcı olmasını istedi. 

Nurhan İçmez
TOKAT 


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