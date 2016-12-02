Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un aileleri çocuklarının bulunmasına yardımcı olana 100 bin TL para ödülü vereceklerini uzun bir süre önce ilan etmişti. 339 gündür çocuklarından haber alamayan ailelerden Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşcı, para ödülünün geçerliliğini koruduğunu söyledi. Yaklaşık bir yıldır oğlunun hasreti ile perişan olduklarını ifade eden baba Taşçı, olayı duyan gören bilen birileri varsa kendilerine Allah rızası için yardımcı olmasını istedi.

Nurhan İçmez

TOKAT