Kayıp iş adamı için Bodrum seferber oldu

Arama ve Kurtarma Derneği(AKUT) Bodrum Ekibi geçtiğimiz cumartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan Ali Özdemir için Konacık Çırkan tepelerinde arama çalışması yapıyor. Bodrum iş hayatının yakından tanıdığı isimlerden biri olan ve geniş bir çevresi bulunan Ali Özdemir cumartesi günü ortadan kaybolmuş, otomobili ise Pazartesi günü Çırkan'da park edilmiş olarak bulunmuştu. Güvenlik güçlerinin yoğun çalışma sürdürdüğü konu ile ilgili AKUT Bodrum Ekibi de arama desteği veriyor.

AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu önderliğinde bugün sabah saatlerinde Özdemir’in aracının bulunduğu yere gelen 12 gönüllü Konacık Çırkan tepelerinde arama çalışmalarına başladı. Bodrum Ekibi’ne Kuşadası Ekibi de katılarak köpekle arama yapacak. Ayrıca drone ile havadan tarama yapılması için ise hava şartlarının elverişli olması bekleniyor.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu, şunları söyledi: “Ali Özdemir arkadaşımızdan 6 gündür haber alınamıyor. Emniyet müdürlüğünden bize gelen talep üzerine bu bölgede bir arama çalışması başlattık. Şahsın aracının bulunduğu nokta burası. Araziye gittiği ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Fakat kafamızdaki soru işaretlerini kaldırma adına bir arama çalışması başlattık. Kuşadası ekibimizden köpekle arama desteği istedik. Onlar da yoldalar, geliyorlar. Drone ile bölge taraması çalışması yapmaya çalıştık ama maalesef hava şartları çok uygun değil. İlerleyen saatlerde rüzgar biraz daha yavaşladığında drone ile de tarama yapacağız. Elimizden gele bütün imkanları seferber ettik. Güvenlik güçleri de gerekli çalışmaları sürdürüyor. Hangimiz bir veri elde edersek birleştirip sonuca ulaşmaya çalışacağız. Şu anda 12 arkadaşımız arama çalışmasında. İlerleyen saatlerde takviyeler olacak. Müsait olan arkadaşlar arama çalışmalarına katılacaklar”

Öte yandan Bodrumlular da sosyal medya hesaplarından yaptıkları kayıp paylaşımı ile Özdemir’in arama çalışmalarına destek oluyor.

Eren Ayhan