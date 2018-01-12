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Kayıp iş adamının en yakın arkadaşı ölmek istedi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 6 gündür kayıp olan ünlü iş adamı Ali Özdemir’in en yakın arkadaşı ve eski ortağı M.Ö., intihar girişiminde bulundu. Tarım ilacı içerek ölmek isteyen M.Ö., son anda kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kayıp iş adamının en yakın arkadaşı ölmek istedi

12 Ocak 2018 15:47

Edinilen bilgiye göre; Bitez Mahallesi'nde kafeterya işleten 40 yaşındaki M.Ö., dün gece Konacık Mahallesi'ndeki evinde tarım ilaçları içerek intihar girişiminde bulundu. M.Ö., tarım ilacını içmesinin ardından eşini arayarak “Seni seviyorum” dedi. M.Ö.’nün konuşmasından şüphelenerek eve giden eşi T.Ö., kocasını yarı baygın halde buldu.
Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö., midesi temizlendikten sonra yoğun bakım ünitesine alındı. M.Ö.’nün Bodrum’da 6 gündür haber alınamayan Ali Özdemir’in eski ortağı olduğu ve en yakın arkadaşı olduğu öğrenildi. 

Eren Ayhan

Etiketler: Ali Özdemir, Bodrum, intihar girişimi, iş adamı

 

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