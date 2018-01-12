Kayıp iş adamının en yakın arkadaşı ölmek istedi

Edinilen bilgiye göre; Bitez Mahallesi'nde kafeterya işleten 40 yaşındaki M.Ö., dün gece Konacık Mahallesi'ndeki evinde tarım ilaçları içerek intihar girişiminde bulundu. M.Ö., tarım ilacını içmesinin ardından eşini arayarak “Seni seviyorum” dedi. M.Ö.’nün konuşmasından şüphelenerek eve giden eşi T.Ö., kocasını yarı baygın halde buldu.

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö., midesi temizlendikten sonra yoğun bakım ünitesine alındı. M.Ö.’nün Bodrum’da 6 gündür haber alınamayan Ali Özdemir’in eski ortağı olduğu ve en yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

Eren Ayhan