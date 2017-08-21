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Kayıp İsveçli kadın gazetecinin öldüğü açıklandı

İsveçli kadın gazeteci Kim Wall, röportaj yapmak için bindiği denizaltının sahibi Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen tarafından denize atıldığı açıklandı.

Kayıp İsveçli kadın gazetecinin öldüğü açıklandı

21 Ağustos 2017 16:25

Peter Madsen, gazeteci Kim Wall’ın bir kaza sonucu denizaltıda öldüğünü ve kadının cesedini kendisinin denize attığını açıkladı.

10 Ağustos günü Peter Madsen’in kendi yaptığı “Nautilus” adlı denizaltıya Peter Madsen’le röportaj yapmak için binen Kim Wall’den haber alınamamış, Peter Madsen polis tarafından cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Peter Madsen bugün çıkarıldığı duruşmada, Kim Wall’ın bir kaza sonucu denizaltıda iken öldüğünü ve cesedini de kendisinin denize attığını söyledi. Gazetecinin cesedinin Kopenhag’ın güneyindeki Köge kasabası açıklarında denize atıldığı açıklanırken Danimarka polisi cesedi bulmak için helikopter ve dalgıçlarla geniş kapsamlı bir araştırma başlattı.

İsveçli kadın gazeteci Kim Wall(30) Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak amacıyla Madsen'in kendi inşa ettiği 'Nautilus' adlı özel denizaltısına geçtiğimiz perşembe akşamı başkent Kopenhag limanından bindikten sonra kaybolmuştu.

Kadın gazetecinin sevgilisinin gece yarısı 02.30 civarında polise "sevgilisinin dönmediği" ihbarını yapması üzerine denizde gemiler, botlar ve helikopterle denizaltıyı bulmak için geniş çaplı arama yapılmıştı.
Başkent Kopenhag'ın 45 km güneyinde bulunan Köge Körfezinde görülen, denizaltının sahibi Peter Madsen, Kopenhag'a dönerken denizaltının aniden battığını ve kendisinin de denize atlayarak kurtulduğunu ifade etmiş ve Peter Madsen karaya çıkar çıkmaz gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Paris'te Sorbonne, London School&Economics ve Columbia University New York'ta eğitim gören Kim Wall'ın New York ve Pekin'de kaldığı ve ünlü gazetelere röportajlar yaptığı bildirildi.

Sadi Tekelioğlu
 


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