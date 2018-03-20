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Kayıp kadın emlakçı ve ortağının, polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı

Yalova’da ve Çanakkale’de emlakçılık yapan Güler Kalaycı sırra kadem bastı. Ailesinin, 5 gündür haber alamadığı kadın emlakçı ve arkadaşının 15 gün önce bir polis memuru tarafından silahla vurulduğu, emlakçı ve arkadaşının hafif yaralandığı ortaya çıktı.

Kayıp kadın emlakçı ve ortağının, polis tarafından vurulduğu ortaya çıktı

20 Mart 2018 16:24

Yalova’da ve Çanakkale’de emlak işiyle uğraşan 48 yaşındaki Gülay Kalaycı, 5 gün önce 2 çocuğunu ablası Fatma Mehmetçik’e bıraktıktan sonra sırra kadem bastı. Bir daha kendisinden haber alınamayan kadının hayatından endişe eden ablası, savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Emlakçı kadının telefonuna ulaşılamadığı dile getiriliyor.

Öte yandan, Kalaycı ve ortağı olduğu iddia edilen M.B.A. isimli bir kişinin Biga ilçesinde bir polis tarafından ayaklarından vurulduğu, hafif şekilde yaralanan 2 ortağın hastanedeki tedavilerinin ardından ortalıktan kayboldukları belirtildi.

Kalaycı ve M.B.A. isimli ortağının sahibi oldukları gayrimenkul şirketi adına Yalova'da görevli polis memuru L.A.'dan 6 milyon 800 bin lira aldıkları, polis meslektaşları ve yakın akrabalarından kârlı bir iş diyerek para toplayan polis memuru L.A.'nın dolandırıldığını düşünerek, Biga'ya gelip Güler Kalaycı'yı ayak parmağından, ortağı olan M.B.A.'yı da dizinden vurduğu, hafif yaralanan Kalaycı'nın polise gidip tehdit mesajları aldığını belirtmesinin ardından Yalova'daki kız kardeşinin yanına gittiği belirtildi. Olayı gerçekleştiren polisin gözaltına alındığı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Güler Kalaycı hakkında Yalova Adliyesinde herhangi bir dolandırıcılık başvurusu bulunmazken, Yalova Emniyet Müdürlüğüne de müracaatın bulunmadığı belirtildi.  

Utku Yaşar Cüce

Etiketler: emlakçı, Yalova

 

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