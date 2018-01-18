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Kayıp şahsın cesedi foseptik çukurunda bulundu

Karaman’da 6 gündür kayıp olan 35 yaşındaki şahsın sopalarla darp edilerek öldürüldükten sonra bir evin foseptik çukuruna atıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kayıp şahsın cesedi foseptik çukurunda bulundu

18 Ocak 2018 12:49

Edinilen bilgiye göre, 12 Ocak tarihinde merkeze bağlı Sudurağı beldesinde ikamet eden Yasin Uzun (35) için jandarmaya kayıp başvurusu yapılması üzerine çalışma başlatıldı. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, belde sakinleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde kaybolan şahsın son olarak H.Y. (45) ile görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine ifadesi alınan H.Y., Yasin Uzun’u öldürdüğünü ve evinin bahçesindeki foseptik çukuruna attığını itiraf etti. Cinayet zanlısının ifadeleri doğrultusunda jandarma, evin bahçesindeki foseptik çukurunda arama yaptı. Yapılan arama sonucunda Yasin Uzun’un cesedine ulaşıldı.

Çukurdan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Uzun’un vücudunda darp izlerine rastlandığı ve bu izlerin de sopa izi olduğu öne sürüldü. Araştırmalarını derinleştiren jandarmanın cinayetle ilgili ev sahibi H.Y. ile birlikte 4 kişiyi daha gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Mehmet Dağlı
 

Etiketler: ceset, kayıp

 

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