Kafkas Üniversitesi Hemşirelik bölümünde okuyan 3.sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Bairamava Nurbana’nın ailesi Kazakistan’dan Kars’a gelerek kayıp olan kızları için İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak kızlarının bulunmasını istemişti. Bunun üzerin harekete geçen polis yaptığı incelemelerde kızın Erzurum’da olduğunu tespit etti.

Ailesi ve polis tarafından kayıp olarak aranan Bairamava Nurbana, Erzurum’da Polis Merkezi’ne giderek ‘kayıp olmadığını’ ve ‘kendi isteğiyle erkek arkadaşının yanında olduğunu’ yönünde ifade verdiği öğrenildi. İfadesi alınan Bairamava Nurbana, yaşının reşit olması dolayısıyla serbet bırakıldı.

Sağlık durumunun iyi olan Bairamava Nurbana’nın Kars’taki ailesine de Kars Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla bilgi verildi.