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Kayıp vatandaş 5 gün sonra bulundu

Kayıp vatandaş 5 gün sonra bulundu
Kayıp vatandaş 5 gün sonra bulundu

Siirt’in Şirvan ilçesinde 5 gün önce evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Bedrettin Kavit bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Daltepe köyünde ikamet eden 57 yaşındaki zihinsel engelli Bedrettin Kavit, 20 Eylül'de evden çıkarak kayıplara karıştı. Kavit'ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve güvenlik korucuları, bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Kavit, 5 gün sonra köy yakınlarında bulundu.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Kavit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Selami Deniz
 

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