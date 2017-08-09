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Kayısıda patik dönemi başladı

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da kurutulmuş ve kasalara doldurulmuş kayısıların çekirdeklerinden ayırma süreci olarak bilinen patik dönemi başladı.

Kayısıda patik dönemi başladı

09 Ağustos 2017 10:44

Dünya kayısı ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan Malatya’da Haziran ayında başlayan kayısı hasadı sona ererken hasattan sonraki evre olan patik dönemi birçok yerde başladı. Kayısıları önce ağaçlardan silkeleyerek kurutan üreticiler yapılan bin bir zorlu işlemin ardından son olarak patik evresine geçti. Kurutulmuş ve kasalara doldurulmuş kayısıları tek tek çekirdeklerinden ayıran kayısı üreticileri yaptıkları bu son işlemin ardından kayısıyı ihracata hazır hale getiriyor. Patiğin başladığı yerlerden biri de Salköprü Mahallesi olurken kayısı üreticisi Akgül Karadağ isimli vatandaş, patiğe yeni başladıklarını söyleyerek, fiyatlar hakkında konuştu. Kayısı işinin zorluğundan bahseden kayısı üreticisi Kenan Sarı ise patik işleminin yoğun dikkat istediğini ifade ederek, “Biz mahallemizde patiğe başladık. Biraz sor bir iş oluyor, tek tek kayısıları çekirdeklerinden ayırıyoruz. Özellikle bu sene kayısının küçük olması işimizi daha da zorlaştırıyor. Bunun üstüne bir de kayısının para etmemesi bizi iyice sıkıntıya sokuyor. Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz” şeklinde konuştu.

İşçi paraları hakkında da bilgi veren Sarı, “Bir kasa kayısıda patik çıkaran işçiye 7-8 TL veriliyor. Bazı yerlerde de bu rakam 9-10 TL olarak değişiyor” diye konuştu.  

Selçuk Dönmez - Mehmet Türel

Etiketler: kayısı, patik dönemi


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