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Kaymakam 72 gün sonra tahliye edildi

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan Turhal Kaymakamı Bünyamin Yıldız, yapılan itiraz üzerine 72 gün sonra cezaevinden tahliye edildi.

Kaymakam 72 gün sonra tahliye edildi

01 Ekim 2016 11:31

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup askerin darbe girişimi sonrası Tokat’ta, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’FETÖ/PDY’ silahlı terör örgütü ve darbe girişimi dolayısıyla açılan soruşturma kapsamında Turhal Kaymamı Bünyamin Yıldız, 18 Temmuz’da açığa alınmıştı. Açığa alındıktan sonra gözaltına alınarak 20 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yıldız, 1 Eylül 2016 tarihinde 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilmişti. Tutuklu bulunduğu süre içerisinde avukatının itirazı sonucu mahkemece Yıldız, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zile Cezaevi'nden gece saatlerinde taliye edilen Yıldız’ı yakınları ve arkadaşları karşıladı.  

Nurhan İçmez
 

Etiketler: kaymakam, Tokat


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