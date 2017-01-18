İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmak üzere Gördes ilçesinden Manisa’ya hareket eden Gördes İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İzmir-İstanbul karayolu üzeri Manisa Şehzadeler ilçesi Selimşahlar kavşağı yakınlarında kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, saat 10.15 sıralarında Mehmet İnce yönetimindeki kaymakamlığı ait 45 AA 118 plakalı araçta bulunan Kaymakam Bilgin ve Başkan Akyol, yoğun sis nedeniyle Selimşahlar Mahallesi kavşağı yakınlarında 4 aracın içinde yer aldığı zincirleme kazaya karıştı. Kazada, Kaymakam Bilgin, Belediye Başkanı Akyol, şoför Mehmet İnce ile 35 AG 5585 plakalı aracın sürücüsü A.K. yaralandı. Kaza sonrası yaralanan 4 kişiden Kaymakam Bilgin, Belediye Başkanı Akyol ve şoför Mehmet İnce ambulansla Manisa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazaya karışan 35 AG 5585 plakalı aracın sürücüsü A.K., Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılara hastanede ziyaret

Öte yandan kaza sonrası Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, yaralıların durumunu öğrenmek üzere Manisa Devlet Hastanesine geldi. Ziyaret sonrası yaralıların durumu hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, “Bugün saat 10.15 sıralarında Selimşahlar kavşağında bir zincirleme kaza oldu. Sis yüzünden meydana gelen kazaya 4 araç karıştı. Kazaya karışanlar arasında Gördes Kaymakamı ve Gördes Belediye Başkanımız da bulunmaktaydı. Kazada 4 tane yaralımız var. 3’ü kaymakam, belediye başkanı ve şoföründen oluşmaktadır. Bir diğer yaralımız da Saruhanlı Devlet Hastanesine gönderildi. Gerek Saruhanlı’daki gerekse buradaki yaralılarımızın herhangi ciddi bir durumu yoktur. Birkaç saat kendilerini burada izleyecekler. Gerekli tedbirler hastanemiz tarafından alınmıştır” dedi.

Adem Şahin - Aykut Yeniçağ - Önder Aydın

