Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kaynak: 'İlk bilgiler, yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı'

Kaynak: 'İlk bilgiler, yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adana’da kız öğrenci yurdundaki yangınla ilgili olarak, "İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı' dedi.

Kaynak: İlk bilgiler, yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı

30 Kasım 2016 08:12
Kaynak: 'İlk bilgiler, yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı' - Tıkla İzle

Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Adana’nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği kız öğrenci yurdunda çıkan yangında yaralananları tedavi gördükleri Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Kaynak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aladağ’da çok acı bir olayı hep beraber yaşadıklarını ifade eden Kaynak, "Akşam 19.30 sıralarında bir yangın neticesinde bir yurtta 12 vefat var 10’u çocuk 2’si yetişkin. 24 yaralı var, yangının çıkış nedeniyle ilgili Aladağ Belediyesi hemen duruma vaziyet etmiş ve yarın bir keşif yaptırılacağını ifade ettiler. İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı... Çıkması muhtemel diyorlar. Ahşap kaplama ve yalıtım var bunlar tutuşmuşlar. Çocuklarımızın bir kısmı atlayarak ayaklarında kırıklar var bir kısmının dumandan etkilenerek rahatsızlıkları" dedi.

Yangında hayatını kaybedenlerin adli tıp kurumundaki otopsilerinden sonra kendi defnedilecekleri yere gönderileceğini söyleyen Kaynak, "Olay bütün yönleriyle bir taraftan yargı tarafından araştırılmaya başlanmıştır bir yandan da yangın tertibatları bakımından gerekli araştırmalar ayrıca yapılacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından izin verilmiş bir yurt. O bakanlığımız kendi çalışmalarını ayrı yapacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız piskososyal destek yönünden zaten olayın ilk anından itibaren 32 görevlisiyle sahada. Biz hem yaralananların hem de hayatını kaybeden çocuklarımızın ailelerinin yanında olacağız. Neticede olaya sebebiyet veren her neyse bu ortaya çıkacaktır ve sorumlularla ilgili işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

Serkan Çetinkaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç