Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Adana’nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği kız öğrenci yurdunda çıkan yangında yaralananları tedavi gördükleri Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Kaynak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aladağ’da çok acı bir olayı hep beraber yaşadıklarını ifade eden Kaynak, "Akşam 19.30 sıralarında bir yangın neticesinde bir yurtta 12 vefat var 10’u çocuk 2’si yetişkin. 24 yaralı var, yangının çıkış nedeniyle ilgili Aladağ Belediyesi hemen duruma vaziyet etmiş ve yarın bir keşif yaptırılacağını ifade ettiler. İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı... Çıkması muhtemel diyorlar. Ahşap kaplama ve yalıtım var bunlar tutuşmuşlar. Çocuklarımızın bir kısmı atlayarak ayaklarında kırıklar var bir kısmının dumandan etkilenerek rahatsızlıkları" dedi.

Yangında hayatını kaybedenlerin adli tıp kurumundaki otopsilerinden sonra kendi defnedilecekleri yere gönderileceğini söyleyen Kaynak, "Olay bütün yönleriyle bir taraftan yargı tarafından araştırılmaya başlanmıştır bir yandan da yangın tertibatları bakımından gerekli araştırmalar ayrıca yapılacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından izin verilmiş bir yurt. O bakanlığımız kendi çalışmalarını ayrı yapacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız piskososyal destek yönünden zaten olayın ilk anından itibaren 32 görevlisiyle sahada. Biz hem yaralananların hem de hayatını kaybeden çocuklarımızın ailelerinin yanında olacağız. Neticede olaya sebebiyet veren her neyse bu ortaya çıkacaktır ve sorumlularla ilgili işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

Serkan Çetinkaya