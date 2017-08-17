Diğer
Kategoriler

'Kaynanamla evlendireceğim' deyip dolandırdı

Bursa'da bir kişi evlilik vaadiyle dolandırıldı.

Kaynanamla evlendireceğim deyip dolandırdı

17 Ağustos 2017 17:32

Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki M.F.A, mahalleliye kendine bakacak eş aradığını söyledi. M.A.O. isimli dolandırıcı, bunu duyunca yaşlı adamın dükkanına giderek, “Kaynanam var, Azerbaycan’da yaşıyor. Onunla seni evlendiririm” diyerek yaşlı adamı kandırdı. Dolandırıcı, kaynanası olduğunu iddia ettiği bir kadını telefonla M.F.A. ile konuşturdu. Telefondaki kadın, "Param olmadığı için Türkiye’ye gelemiyorum, para gönderirsen hemen gelirim" diyerek para istedi. Kadın, parayı veren M.F.A'dan, kardeşi cezaevinde olduğu için avukat tutması gerektiğini söyleyerek yine para talep etti. Bunun üzerine dolandırıcılara kredi kartını veren M.F.A, kartından fazla para çekildiğini görünce polise başvurdu. 

Polis ekipleri, yaşlı adamdan dolandırıcıları para vereceğini söyleyerek dükkanına çağırmasını istedi. Her şeyden habersiz parayı almaya gelen M.A.O. suçüstü yakalandı. Toplam 22 bin TL alan dolandırıcının bir sene içinde 2 farklı dolandırıcılık suçundan cezaevine girip çıktığı öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 

Serkan Akkuş

Etiketler: dolandırıcılık, kredi kartı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç