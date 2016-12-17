Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu öğrenildi. Patlama sonrası TSK'dan yapılan ilk açıklamada 13 askerimizin şehit, 48 askerimizin de yaralı olduğu bildirildi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı: "Canlı bomba saldırısı, maalesef şehit ve yaralılarımız var"

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri'deki patlamayla ilgili "Canlı bomba saldırısı, maalesef şehit ve yaralılarımız var" dedi. Vali Süleyman Kamçı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Süleyman Kamçı, "Menfur bir terör saldırısı. Maalesef şehit ve yaralılarımız var. Çok üzgünüz. Sayı şu anda belli değil, çalışmalarımız devam ediyor. Sizden resmi açıklamaları beklemenizi rica ediyorum" dedi. Vali Kamçı, gazetecilerin araç mı, canlı bomba mı sorusuna "Otobüsün yanında patlayan araç. İçindeki canlı bomba zaten. Bomba yüklü bir araç patlıyor ve şehit ve yaralılarımız var" ifadelerini kaydetti.

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KAYSERİ'DEKİ PATLAMAYA YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kayseri'deki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM PATLAMA HAKKINDA BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki patlama hakkında bakanlardan bilgi aldı.

Patlamada yaralanan asker:"Araç bizi takip ediyordu"

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsünün Talas Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.