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Kayseri OSB güneş tarlaları geleceği aydınlatıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, daha önceki yönetimden devralınan kapasiteye ilave olarak planlamaya alınan 32.4MWp’lık GES santrali çalışmalarını tamamladı.

Kayseri OSB güneş tarlaları geleceği aydınlatıyor

07 Temmuz 2017 09:56

Söz konusu projeyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesine sürekli gelir getirici kaynak sağladıklarını belirten Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Mevcut santralimiz toplam 51 MWp kapasiteye ulaşmıştır. Kapasite olarak ta Kayseri OSB’de faaliyet gösteren firmalarımızın elektrik ihtiyacının % 20’sini karşılayacak hale getirilen tesis aynı zamanda 60 bin konutu aydınlatacak kapasiteye sahiptir.
Kayseri OSB’nin geleceği olarak görülen Güneş Enerji Santrali (GES) 2017 Haziran Ayı, bir aylık fatura tutarı KDVdâhil 3.531.723,94 TL olmuştur.
Piyasa değeri 50 Milyon Dolar civarında olan GES tesisleri 930.000 m2 kurulum alanına sahip olup yıllık yaklaşık olarak 82 Milyon KWh enerji üretimi yapacaktır. Bu sayede ise yaklaşık 180 bin ağacında kaybının önüne geçerek, 7.706.766 m3 doğalgaz ithalatının da önüne geçecektir” açıklamalarında bulundu. 


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