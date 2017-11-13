Kayseri’de 10 milyon yıl öncesine ait fosil bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde yapıldı. Gündem maddeleri oylamaya sunulmadan önce Kayseri’de bulunan 10 milyon yıllık fosil kalıntısına dair açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, “Koruma altına alınması ve gün yüzüne çıkarılması gereken değerler bunlar. Geçen sene başlatılan şeker fabrikasının içerisindeki Keykubat Sarayı kazısı bunun bir örneği. Buralardaki yapılan kazıları yine sizlerle birlikte meclisimizde aldığımız kararla destekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde aldığımız bir kararla Kültür Bakanlığından izin alarak çıkartılan ve antropolojik değeri olan hayvan fosillerinin araştırılması ve gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili protokoller yapıyoruz” dedi.

“Anadolu’nun biyolojik kültür mirasına ışık tutacak”

Fosilin Anadolu’nun kültür mirasına ışık tutacağını belirten Başkan Çelik, “Yamula Barajı civarında bulunan yaklaşık 10 milyon yıl öncesine ait bir hayvan fosili. Fil olduğu söyleniyor. Daha önce de Gömeç civarında 6 ile 8 milyon yıl öncesine ait zürafa ya da gergedanlara ait fosiller bulundu. Bu fosilin tarihi değeri çok yüksek. Biliyorsunuz Anadolu tüm kıtaların geçiş noktasında ve göç yollarının üzerinde. Anadolu’nun tarihine ve biyolojik kültür mirasına ışık tutması açısından bu tip araştırmalar çok önemli. Bunlar inşallah yapılacak çalışmalarla gün yüzüne çıkartılacak ve bilim merkezlerimizde sergilenerek, tüm kamuoyuyla paylaşılacak” ifadelerini kullandı.