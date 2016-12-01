Edinilen bilgiye göre, cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün üniversite gençlik yapılanması olan DEM-GENÇ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda Bayram A. (38), Canan D. (28), Ezgi B. (23), Hasan D. (52), İbrahim D. (61), Kemal Y. (35), Mehmet Ali D. (63) ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınırken, Medeni Y. (43) ile Musa Ö.'nün (18) ise firar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların ikametlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği, kuru sıkı tabanca, cezaevindeki örgüt üyelerinden gelen mektuplar ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, firar olan şahısların da yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

