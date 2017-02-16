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Kayseri'de zincirleme trafik kazası! 11 araç birbirine girdi | Kayseri kaza haberleri...

Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kayseride zincirleme trafik kazası! 11 araç birbirine girdi | Kayseri kaza haberleri...

16 Şubat 2017 10:30
Yardımlarına 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu - Tıkla İzle

Kaza yerine koşan 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin, eline aldığı süpürge ile yola saçılan araç parçalarını temizledi.

Kayseri'de Kocasinan Bulvarı ile 30 Ağustos Bulvarı kavşağında 11 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmaya çalışması sırasında 3 yıl önce Kayseri'ye ailesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin Ellale, eline aldığı süpürge ile yolda temizlik yaptı.

Yardıma 11 yaşındaki Suriyeli Nurettin koştu

Kazayı görerek olay yerine geldiğini ve saçılan parçaların başka araçlara zarar vermemesi için yolu temizlediğini söyleyen Suriyeli Nurettin, "Kazayı görerek geldim ve yola saçılan araç parçalarını süpürdüm. Kimse bana gel burayı süpür demedi. Ben kendi başıma gelerek parçaları yol kenarına süpürdüm" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte 3 yıl önce Suriye'den Kayseri'ye geldiğini söyleyen 11 yaşındaki Nurettin Ellale, bir pastanede haftalık 100 TL'ye çalıştığını ve ailesine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. 

Alparslan Ötüken

Etiketler: Kayseri, kaza, Suriyeli Nurettin


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