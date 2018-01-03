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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı.

Kayserideki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

03 Ocak 2018 17:44

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Akram Al B., Abdulhakim İ., Abdirahman A., Arkan A. ve Macid Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: DEAŞ

 

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