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Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Muhsin Yazıcıoğlu kazasını örtbas ettiği ileri sürülen dönemin İstihbarat Şube Müdürü A.O.D.'nin de bulunduğu 17 kişi adliyeye çıkarıldı.


16 Şubat 2017 10:56

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan 'by lock' kullandığı tespit edilen 17 eski polis, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Aralarında BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne neden olan helikopter kazasını örtbas ettiği ileri sürülen dönemin istihbarat şube müdürü A.O.D.'nin de bulunduğu 17 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. 

Turan Bulut
 

Etiketler: fetö, Kayseri


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