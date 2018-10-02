Kayserililer ekmeği hem kaliteli hem de ucuza yiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye tarafından açılan Kent Ekmek Üretim Tesisleri hakkında bilgiler verdi. Kent Ekmeği, fırıncı esnafı ile rekabet etmek için kurmadıklarını kaydeden Çelik, Kayseri'ye en kaliteli ekmeği uygun fiyata yedirmek için gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Çelik, "Fırıncı esnafımızla rekabet etmek gibi hem mahalle fırınları hem de endüstriyel fırınlarla rekabet etmek gibi bir kaygıyla bu tesisi kurmadık. Bizim bu tesisi kurmaktaki tek amacımız Kayseri'de en kaliteli ekmeği en uygun fiyata yemek ve bu konuda bir fiyat istikrarı sağlayabilmektir. Bunu da sağlayabildiğimiz kanaatindeyim. Bugün 200 gramlık en kaliteli ekmeği Kayseri 60 kuruşa yiyebiliyorsa, bu Büyükşehir Belediyemizin kurduğu Kent Ekmek sayesinde oldu. İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan, raf ömrünü artırmak için içerisine atılan kimyasal maddeler olmayan en doğal ve kaliteli ekmeği biz üretiyoruz ve bu sayede piyasadaki diğer üreticilerde kalitelerini bize yaklaştırmaya çalışıyorlar, fiyatlarını da bizim gibi makul yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Piyasada denge unsuru olmak için Kent Ekmeği çalıştırdıklarını dile getiren Başkan Çelik, "Dolayısıyla piyasada bir denge unsuru olarak Kent Ekmeği çalıştırıyoruz. Üretim kapasitemiz günlük 160 bin ekmek ama 160 bin ekmek üretmiyoruz. Şuanda kendi büfelerimizde ve kendi satış noktalarımızda yetiştirebileceğimiz kadar ekmeği yapıp satıyoruz. Biz hiçbir şekilde fırıncı esnafının satış kanallarına girmedik. Hiçbir bakkala ve bayiye ekmek vermedik, büyük toptancılara da somun ekmeği satmadık ve satmayacağız da. Kendi esnafımızla rekabet halinde olmayacağız. Sadece özellikle kentin kenar mahallelerinde başlamak üzere kurduğumuz kendi büfelerimizde kendi elemanlarımızla satış yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kent ekmek Kayseri'de kurulmasaydı, vatandaşlarımız bu kadar kaliteli ekmeği bu fiyata yiyemezlerdi" diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim Kent ekmeği farklı kılan ana unsurumuz içerisinde hiçbir şekilde sağlığa zararlı katkı maddesi yok. Tesisimize sadece 2 milyon TL'lik fark vererek ekşilenme süresi dediğimiz fermantasyon süresini endüstriyel fırınlar 15 dakika yaparken biz 2 saat boyunca uzattık ve ekmeğimiz doğal halde kabarıyor. Bu bizim ekmeğimizi en kaliteli hale getiriyor. Ekmeğimizi tercih edilebilir hale getiren en önemli özelliğimiz bu. İçerisine hiçbir katkı madde koymuyoruz ama buna rağmen evde saklanma ömrü de uzun oluyor, çok lezzetli de oluyor. Belediyelerin her gün halkla muhatap olduğu 3 tane ana işimiz var. Toplu taşıma, su ve ekmek. Bunlardan herhangi birinin eksik olması düşünülemez. Suyu en ucuz vereceksiniz, toplu taşımayı en ucuz yapacaksınız, denge unsuru olarak ekmek fabrikanız olacak ki, piyasada fırınların arasında bir denge unsuru sağlayacaksınız. Onun için ekmek fabrikası bir belediye için olmazsa olmaz durum arz ediyor."

Ali Göç - Cem Atakan

