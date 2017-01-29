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Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta basliyor? (FB Kayseri süper lig maçı)

Sahasında lider Başakşehir'i devirip zirve yarışından kopmayan ve moral kazanan Fenerbahçe, Sergen Yalçın ile yeni bir sayfa açan Kayserispor'a konuk oluyor. Maçta Fenerbahçe'nin puan kaybı zirve yarışında farklı hesaplamalar yapılmasına sebebiyet verebilir. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, Fener Kayseri maçı saat kaçta? FB Kayseri hangi gün oynanacak? İşte bu sorularınızın cevabı...

Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta basliyor? (FB Kayseri süper lig maçı)

29 Ocak 2017 16:21

Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 29 Ocak 2017

Stadyum: Kadir Has Stadı

Maçın hakemi: Mete Kalkavan

Canlı Yayın: beinSports

Canlı anlatım: İha.com.tr 

Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. (Rıdvan Turşak / İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım 

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