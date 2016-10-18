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Kayserispor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

18 Ekim 2016 18:10

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Kazanmak için gideceğiz" dedi.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman teknik ve koordinasyon çalışması ile devam ederken, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

"Elimizde olan birçok maçı kaçırdık"
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ligin ilk 7 haftasında zorlu rakiplerin olduğunu kaydetti. Kutlu, "Lige başlarken ilk 7 haftanın bizim için çok zor geçeceğini biliyorduk. Dezavantajlı bir fikstür ile başlamıştık. Oyun olarak istediğimiz seviyede başladık. Buna Beşiktaş maçı da dahil. Gerçekten galibiyete yakın taraftık. Bu 7 maçta 7-8 puanın bizim için iyi bir puan olacağını düşünüyorduk ama 5 puanla tamamlamak zorunda kaldık. Elimizde olan birçok maçı da kaçırdık. Oyun olarak hak ettiğimiz maçlardı. Kaybettiğimiz maçlarda var. Artık 7 haftalık zor fikstür geride kaldı. Artık kendi dengimizde oynayacağımız takımlar var. Bu takımların hepsini yenebilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.

"Kazanmak için gideceğiz"
Gaziantep'e kazanmak için gideceklerini belirten teknik adam Kutlu, "Son haftalarda ortaya koyduğumuz oyunlara güvenerek bunu söylüyorum. Antep’te bu rakiplerden bir tanesidir. Zor bir deplasman. Zor bir takım. Çünkü son haftalarda iyi puan alıyorlar. Biz kazanmak için gideceğiz. İnşallah takımımıza güveniyoruz" diye konuştu. 

Ali Göç

Etiketler: Gaziantepspor maçı, hazırlık, Kayserispor


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