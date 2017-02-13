Dün deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan alan Kayserispor, Bursaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Yalçın: “Tek hedefimiz Kayserispor’un ligde kalması”

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takım olarak ciddi bir yükselişe geçtiklerinin altını çizdi. Tek hedeflerinin Kayserispor’ın ligde kalması olduğunu kaydeden Yalçın, “Son oynadığımız müsabakalarda takım olarak ciddi bir yükselişimiz var. Hem oyun olarak hem de güç olarak yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanıyoruz. Bu 2 maçlık bir periyottu. Lig çok uzun bir maraton. Önümüzde oynayacağımız 14 tane maç var. Bundan sonraki müsabakalarda da aynı performansı göstermemiz lazım. Şu ana kadar puan olarak beklediğimizin üstünde gidiyoruz. Bu da bizim önümüze hedef koyma anlamında çok önemli. Yeni oyuncular da katıldı. Artık yavaş yavaş takım olmaya başlıyoruz. Birlikte hareket etmeye başlıyoruz. Herkes takımın içine girmeye başladı. Güzel bir birlik ve beraberlik havasını yakalayacağız. Bu havayı sahada da yakalayabilirsek bundan sonraki süreçte çok daha güzel galibiyetler alabiliriz diye düşünüyorum. Tek hedefimiz, Kayserispor’un bu sene ligde kalmasıdır. Başka bir şey düşünmüyoruz. Bizim için tek hedef bu. Bunu başarabilirsek çok mutlu olacağız. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Kalan 14 maçın 8 tanesini kendi evimizde oynayacağız. Bu 8 maçta da taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Oyuncularımızın onlara çok ihtiyacı var. Bursaspor güçlü bir takım. Ligin iyi olan takımlarından bir tanesi. Cuma günü çok zorlu bir maç bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Erol Bedir: “Nefes alacak vaktimiz yok”

Antrenmanı izleyen Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, sıkıntılı bir dönemde çok önemli galibiyetler aldıklarını kaydederek, "Futbolcuları ve teknik heyeti ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten sıkıntılı bir dönemde birkaç maçı üst üste kazandık ve iyice umutlandık. Dün saat 10.00 itibariyle Galatasaray maçının gündemi kapanmıştı. Bu maçlar önemli maçlardır. Bu maçlardan galip gelmenin ve puan almanın anlam kazanabilmesi için önümüzde hangi maç varsa onu kazanmak lazım. Bizim nefes alacak zamanımız yok. Kazandığımız maçların keyfini yaşayacak vaktimiz yok. Çünkü zamanında çok gerilerde kalmışız. Bunların acısını çıkarmamız lazım. Elimizden gelse haftada 2-3 maç oynayıp kazanmamız lazım ki, kaybettiğimiz şeyleri yerine koyalım. İnşallah cuma günü oynayacağımız maçı da kazanıp puanımızın üstüne 3 puan daha koyarız. Ne ben ne takım ne de bu şehir bulunduğumuz yerlerde duramıyoruz. Sabredemiyoruz. Niye buralardayız, niye bir an önce yukarılara çıkmıyoruz diye uykularımız kaçıyor. Bu bizi paniğe sevk etmiyor. Akıllıca, düşünerek ve ne yapacağını bilen bir takım olgusuyla önümüzdeki maçlara bakıyoruz. İnşallah başarırız” açıklamasını yaptı.

Bedir ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, “Binlerce insanın sevgisine sadece garip bir Erol Bedir olarak karşılık veremem ki. Taraftarlarımızın hepsi gönlümde ve gönlümün bir köşesindedir. Fırsatım olsa hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öperim. Bize destek verdikleri için ve bu mücadelede bizi yalnız bırakmadıkları için hepsine teşekkür ederim” dedi.

Deniz Türüç: “Önümüzdeki maçı kazanıp hedefimize yaklaşacağız”

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Oynadığımız maçların önemini biliyorduk. Fenerbahçe’yi yendiğimizde takıma öz güven geldi. Galatasaray maçının da zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona rağmen iyi performans gösterdik ve takım olarak birbirimize güvendik. İyi pozisyonlar yakaladık. Ne yazık ki 3. golü bulamadık. Önemli olan 3 puandı. Onu da aldığımız için çok mutluyuz. Bursaspor maçı da sezonun en önemli maçı olacak. Bursa’yı yendiğimizde 22 puana çıkacağız ve hedefimize yaklaşacağız. Geri çekilmeden son gaz devam edeceğiz. O pozisyonda el yoktu. Hakem o kararı neden verdi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Umut Bulut: “Acilen puanlara ihtiyacımız var”

Kayserispor’un tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut da, acilen puan almaları gerektiğini söyledi. Bulut, “Kiminle oynadığımız hiç önemli değil. Bizim artık acilen puan ve puanlara ihtiyacımız var. İçeride ve dışarıda güzel galibiyetler aldık. Bu puanlar bizim için çok önemliydi. Esas puan almamız gereken maçlar Bursaspor maçıyla başlıyor. Bundan sonra maçlarımıza tek tek bakıp istikrarlı bir şekilde gidip en kısa zamanda rahat bir pozisyona gelmeliyiz. Taraftarımızın da desteği ile güzel bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

Ali Göç