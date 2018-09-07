Kayserispor'da Fenerbahçe galibiyetinin primi belli oldu

Bu sezon lige Antalyaspor galibiyeti ile başlayan sonrasında Bursaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalan ve son olarak da Fenerbahçe deplasmanında kazanan Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular 2.2 Milyon TL prim hak etti.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kayserispor Yönetimi olarak hiç bir maç öncesinde prim belirlemiyoruz. Prim sistemimizi sezon başında belirledik. İç saha galibiyetine 800 Bin TL, deplasman galibiyetine 900 Bin TL belirledik. 3 büyük kulüp galibiyeti halinde iç sahada 1 Milyon TL, deplasmanda ise 1 Milyon 400 Bin TL prim vermeyi karar bağladık. Paket prim sistemimiz yok. Hiç bir maç öncesi veya sonrasında ekstra prim vermek yok. Bunu yönetim kurulu olarak sezon başında karar aldık. Bu kararı da tüm teknik heyet ve futbolcularımız bilir ve sistemi uyguluyoruz" dedi.

Yüksel Yıkılmaz