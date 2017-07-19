Kayyum Çetin, verdiği sözü yerine getirdi

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Ramazan ayında İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlediği iftar yemeğinde; yetim, şehit çocukları ile TEOG birincilerine verdiği bilgisayar ve bisiklet sözünü yerine getirdi. Makamında ağırladığı 14 kişiye bilgisayar ve bisiklet hediye eden Mehmet Nuri Çetin, “İlçemizde yetim, şehit yakını ve TEOG’da birinci olan çocuklarımıza Ramazan ayı içerisinde bir iftar yemeği verdik. Ancak burada başarılı olan ve dereceye giren öğrencilerimiz bizlerden bilgisayar ve bisiklet talep ettiler. Biz de bu öğrencilerimizin daha çok çalışmaları ve kendilerini geliştirmeleri için kendilerinden söz aldık. Öğrencilerimiz, başarılarını daha da arttıracaklarını bize ilettiler. Biz de bu çocuklarımızın isteğini kırmayıp kendilerine bugün 12 adet bilgisayar ile 2 adet bisiklet hediye ettik. Çocuklarımız bu memnuniyetlerini bize bakışları ile sergilediler. Bundan sonra da öğrencilerimizin başarılarını dilerim. Bunlar yarınlarımızdır. Bunlara sahip çıkmamız gerekmektedir. Kendilerine başarılar dilerim” dedi.

Çocuklar ise, bilgisayar ve bisikletlerini alırken memnuniyetlerini dile getirerek Kaymakam Mehmet Nuri Çetin’e teşekkür ettiler.

Fatih Çelik